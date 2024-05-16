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Війна з Росією: хроніка
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Беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли: окупанти не дозволяють евакуюватися жителям північної частини Вовчанська

16 травня, 2024 четвер
12:40
Війна з Росією Вовчанськ
Зміст

Російські військові забороняють місцевим жителям евакуюватися з північної частини Вовчанська на Харківщині. Вони беруть цивільних в полон, також зафіксовані розстріли

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, до 16 травня на тій ділянці тривала евакуація - Нацполіція вивозила людей попри всі загрози та обстріли. Станом на 12:30, російські військові не дозволяють місцевим мешканцям евакуйовуватися, вони викрадають людей та зганяють їх до підвалів. 

"Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили", - додав Клименко.

Зазначається, що слідчі Нацполіції у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. 

  • Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
  • Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
  • Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
  • Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
Теги:
Суспільство
російська армія
окупанти
Харківщина
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