На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з окупації ще 14 дітей

Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що родини з дітьми вдалося повернути в Україну у рамках реалізації плану президента України Bring Kids Back UA.

"Сміливі родини із підлітками та зовсім маленькими дітьми здійснили сміливий крок опору, який показує непохитність українського духу. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території", - наголосив Лубінець.

Він розповів, що одна з родин, яка не сприймала нову російську "владу", кілька разів намагалася виїхати з ТОТ самотужки. Проте людей під супровід погроз без пояснення повертали назад. Інша ж родина переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію.

"Під час спілкування з працівниками нашого Офісу, люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги – спалювали, цінне майно – вилучали. Нова "влада" не обмежувала себе ні в чому", - розповів омбудсман.

Лубінець також додав, що нині чимало з повернутих дітей потребує влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. За його словами, держава спільно з громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців.