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Ексклюзив

Російсько-українські перемовини про закінчення війни в принципі неможливі, - Портников

Тетяна Нижник
7 вересня, 2024 субота
20:37
Війна з Росією Віталій Портников

З РФ можливі перемовини про припинення вогню, і лише за деяких умов

Зміст

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері телеканалу "Еспресо".

"Я виходжу з аксіоми, що російсько-українські перемовини про закінчення війни в принципі неможливі. Про це можна забути з простої причини: логічна задача Російської Федерації, з погляду відновлення імперських потуг, є приборкання України, окупація нашої країни та створення принаймні сфери впливу від Ужгорода до Ашхабаду. Можливо, не спільної держави, питання завжди в тому, чи вистачить у них сил, щоб створити державу. Вони можуть тепер вважати, що це помилка - робити спільну державу, як вони свого часу приєднали Галичину до України. Отже, навіщо ще раз експериментувати? Можна зробити васальну державу, але ця вся зона має бути російською, і, звичайно, з російською армією, яка зможе там входити й виходити, як у Казахстан. Вона ж зайшла, вийшла, ось така модель. Тобто мирні перемовини тут неможливі", - зазначив він. 

Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.

  • Нещодавно Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його держава готова слугувати майданчиком для переговорів між Україною та Росією.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Віталій Портников
переговори з РФ
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