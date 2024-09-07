Російсько-українські перемовини про закінчення війни в принципі неможливі, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері телеканалу "Еспресо".

"Я виходжу з аксіоми, що російсько-українські перемовини про закінчення війни в принципі неможливі. Про це можна забути з простої причини: логічна задача Російської Федерації, з погляду відновлення імперських потуг, є приборкання України, окупація нашої країни та створення принаймні сфери впливу від Ужгорода до Ашхабаду. Можливо, не спільної держави, питання завжди в тому, чи вистачить у них сил, щоб створити державу. Вони можуть тепер вважати, що це помилка - робити спільну державу, як вони свого часу приєднали Галичину до України. Отже, навіщо ще раз експериментувати? Можна зробити васальну державу, але ця вся зона має бути російською, і, звичайно, з російською армією, яка зможе там входити й виходити, як у Казахстан. Вона ж зайшла, вийшла, ось така модель. Тобто мирні перемовини тут неможливі", - зазначив він.

Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.