Росіяни вдарили по середмістю Харкова 7 вересня: зафіксовано 2 прильоти, спалахнула пожежа
У суботу, 7 вересня, російська армія завдала удару по Харкову. Місцева влада повідомляє про влучення в Індустріальному району та Салтівському
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
О 15:59 він написав про перший вибух. Однак менш ніж за хвилину пролунав ще один.
"У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях", - закликав він містян.
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА повідомив про влучання, не конкретизуючи, де саме.
Згодом він уточнив, що за попередніми даними, одне влучання - по садовому товариству в Індустріальному районі.
"Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - написав він.
За словами Терехова, удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському.
На місці одного з прильотів спалахнула пожежа.
"Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби". - зазначив він.
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