Росіяни вдарили по середмістю Харкова 7 вересня: зафіксовано 2 прильоти, спалахнула пожежа

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 15:59 він написав про перший вибух. Однак менш ніж за хвилину пролунав ще один.

"У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях", - закликав він містян.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА повідомив про влучання, не конкретизуючи, де саме.

Згодом він уточнив, що за попередніми даними, одне влучання - по садовому товариству в Індустріальному районі.

"Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - написав він.

За словами Терехова, удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському.

На місці одного з прильотів спалахнула пожежа.

"Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби". - зазначив він.

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