Барельєфи ордена Леніна і "Золоті зірки": в Одесі активісти зняли комуністичні символи з пам'ятника "Крила перемоги"

Про це Ганул повідомив у Фейсбук.

"В Одесі впав чл*нін, проходив повз, у шоці з цієї новини. А я просив владу зняти його толерантно, ну влада не завжди чує громадськість. Нагадаю, чл*нін не охороняється законом, і не має ніякої культурної цінності", — написав він.

Вранці співробітники КП "Сервісний центр" приїхали до пам'ятника і забрали барельєфи.

Місцеве видання "Думська" пише, що кількома днями раніше депутатка Одеської міськради Марина Бойко надіслала меру Геннадію Труханову листа, у якому просила прибрати комуністичні символи. Вона нагадала, що через них пам'ятник неодноразово ставав об'єктом актів протесту і, що історико-топонімічна комісія при виконкомі вже давно рекомендувала демонтувати ці елементи, але досі жодних кроків у цьому напрямку зроблено не було.

Депутат міськради Петро Обухов ще в листопаді 2023 року запропонував прибрати комуністичні символи з "Крил перемоги". Він заявляв, що це питання турбує багатьох одеситів, барельєфи неодноразово обливали фарбою, тому запропонував управлінню культури розглянути це питання.

Фото: Дем'ян Ганул