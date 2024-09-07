Окупанти атакували Нікопольщину важкою артилерією: загинула жінка, є поранена
Російська окупаційна армія у суботу, 7 вересня, скерувала важку артилерію на Мирівську та Марганецьку громади Нікопольського району, внаслідок чого загинула жінка, є поранена
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок атаки у Марганецькій громаді загинула 76-річна жінка. Ще одна, 60-річна, мешканка постраждала.
"Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей", - написав Лисак.
Він додав, що росіяни також били по Нікополю безпілотниками, у результати чого пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.
Лисак зазначив, що вдень в області працювала протиповітряна оборона та знищила ворожий дрон-розвідник.
- Російська армія 6 вересня обстріляла балістикою місто Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинула людина, ще 82 – дістали поранення, серед них діти.
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