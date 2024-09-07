Окупанти атакували Нікопольщину важкою артилерією: загинула жінка, є поранена

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки у Марганецькій громаді загинула 76-річна жінка. Ще одна, 60-річна, мешканка постраждала.

"Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей", - написав Лисак.

Він додав, що росіяни також били по Нікополю безпілотниками, у результати чого пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.

Лисак зазначив, що вдень в області працювала протиповітряна оборона та знищила ворожий дрон-розвідник.