Окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині: загинула людина, серед 30 постраждалих — троє дітей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Павлоград, - написав він. Попередньо, вже 5 постраждалих, не минулося без руйнувань.

"Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", - зауважив Лисак.

Пізніше він додав, що одна людина загинула, а кількість постраждалих зростає.

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. 30 постраждалих, троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати… У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - написав голова ОВА.