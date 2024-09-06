Окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині: загинула людина, серед 30 постраждалих — троє дітей
У п'ятницю, 6 вересня, російська армія обстріляла Павлоград, одна людини загинула, 30 отримали поранення, серед постраждалих є троє дітей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог атакував Павлоград, - написав він. Попередньо, вже 5 постраждалих, не минулося без руйнувань.
"Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", - зауважив Лисак.
Пізніше він додав, що одна людина загинула, а кількість постраждалих зростає.
"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. 30 постраждалих, троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати… У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - написав голова ОВА.
- Вранці п'ятниці, 6 вересня, російська армія обстріляла Люботин на Харківщині, внаслідок чого поранено трьох жінок, у тому числі 16-річну дівчину. Також пошкоджено житлові будинки.
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