Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині: загинула людина, серед 30 постраждалих — троє дітей
Оновлено

Окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині: загинула людина, серед 30 постраждалих — троє дітей

Ксенія Золотова
6 вересня, 2024 п'ятниця
12:10
Війна з Росією на фото Павлоград

У п'ятницю, 6 вересня, російська армія обстріляла Павлоград, одна людини загинула, 30 отримали поранення, серед постраждалих є троє дітей

Зміст

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Павлоград, - написав він. Попередньо, вже 5 постраждалих, не минулося без руйнувань.

"Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", - зауважив Лисак.

Пізніше він додав, що одна людина загинула, а кількість постраждалих зростає. 

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. 30 постраждалих, троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати… У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - написав голова ОВА. 

  • Вранці п'ятниці, 6 вересня, російська армія обстріляла Люботин на Харківщині, внаслідок чого поранено трьох жінок, у тому числі 16-річну дівчину. Також пошкоджено житлові будинки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
Павлоград
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
1 вересня, 2024 неділя
Чому Зеленський усунув Олещука
Автор Тетяна Нижник
4 вересня, 2024 середа
На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов
Північна операційна зона
Автор Ірена Моляр
5 вересня, 2024 четвер
Є ознаки, що ворог видихається, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.39
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 вересня
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Чергова мирна заява Путіна. Що вона означає?
12:00
Оновлено
Зеленський прибув до Німеччини
ППО, F-16, далекобійні ракети: Зеленський прибув до Німеччини й виступив на засіданні "Рамштайну"
11:47
Огляд
міжнародний огляд
Путін заявляє, що Донбас є головною метою війни, а в України новий міністр закордонних справ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:43
Оновлений склад Linkin Park
Уперше після загибелі Беннінгтона: Linkin Park повертаються після 7-річної перерви з новою вокалісткою та треком
11:36
Володимир Зеленський
За місяць боїв в Курській області російська армія втратила 6 тис. солдатів, - Зеленський
11:31
спека
Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень
10:49
Німеччина уряд
ФБР звинуватило Росію у спробах вплинути на вибори у Німеччині, щоб послабити підтримку України
10:26
Польова модульна кухня
У Міноборони допустили до постачання ЗСУ унікальну польову кухню-трансформер
10:13
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
На кінофестивалі у Венеції показали пропагандистське кіно Russians at war росіянки Трофімової, зняте на ТОТ України
10:11
Ексклюзив
Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:03
OPINION
План "Потужні потуги"
09:52
На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені
09:32
ЗСУ
У Мінветеранів сказали, куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою
09:13
Ексклюзив
полонені окупанти
"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти
08:48
обстріл
Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки
08:35
сили ППО
У ніч на 6 вересня українська ППО збила 27 з 44 російських безпілотників
08:28
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 181 боєзіткнення: найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках
08:21
втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців
08:09
Держдепартамент США
США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ
08:01
OPINION
Яких міністерств вам ще бракує?
07:56
Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини: на Нікопольщині двоє постраждалих
07:42
долар євро валюта обмін
Fitch підвищило рейтинг України в нацвалюті до "CCC+" після реструктуризації боргу за єврооблігаціями
07:29
YouTube не пропонуватиме підліткам відео про вагу та фізичну форму
07:23
Британія траур
Уряд Британії запропонував прибрати з парламенту всіх спадкових перів
07:10
Огляд
Микола Дуров
Тіньовий розробник Telegram та брат Павла Дурова: хто такий Микола Дуров
07:10
Україна - США, конгрес
США ще не передали Україні обіцяні $6 млрд на військову допомогу, є ризик втратити ці кошти, - Reuters
06:39
Україна Британія
Британія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю понад $207 млн
06:14
Десна
Забруднення річок: речовини дійшли до ділянки Десни у Чернігові
05:55
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 6 вересня
04:23
Оновлено
шахед
ППО спрацювала по "шахедах" на Львівщині. Атака РФ у ніч на 6 вересня
04:16
Зеленський і Путін
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
03:35
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Тільки я знаю, як це важко": Роналду зробив першу заяву після того, як забив 900-й гол у карʼєрі
02:16
зсу артилерія
Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
01:42
Конор Макгрегор
Зірка UFC Макгрегор має намір балотуватись на пост президента Ірландії
00:52
Вовчанськ, Харківщина
"Майже повністю зруйнований": у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ
00:32
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор
00:03
Володимир Зеленський
Підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння: Зеленський провів розмову з Макроном
2024, четвер
5 вересня
23:53
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
23:37
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Україна отримає систему NASAMS від Канади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV