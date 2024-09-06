Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки
Вранці п'ятниці, 6 вересня, російська армія обстріляла Люботин на Харківщині, внаслідок чого поранено трьох жінок, у тому числі 16-річну дівчину. Також пошкоджено житлові будинки
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо: ракетний удар, тип встановлюють", - зазначив він.
За його словами, пошкоджено житлові будинки.
Синєгубов інформує, що медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації.
- У четвер, 5 вересня, російська армія обстріляла центр Херсона, влучивши в одразу два медичні заклади. Внаслідок атаки поранені двоє медпрацівників та пошкоджені будівлі.
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