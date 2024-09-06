Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо: ракетний удар, тип встановлюють", - зазначив він.

За його словами, пошкоджено житлові будинки.

Синєгубов інформує, що медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації.