Росіяни поцілили у два медзаклади Херсона: 2 працівників поранені
У четвер, 5 вересня, російська армія обстріляла центр Херсона, влучивши в одразу два медичні заклади. Внаслідок атаки поранені двоє медпрацівників та пошкоджені будівлі
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні під ударами російських військ опинилися одразу два медичні заклади у центральній частині Херсона. Внаслідок “прильотів” будівлі зазнали руйнувань. Зокрема, пошкоджено дахи, стіни, а також повибивало шибки", - написав він.
Очільник ОВА зауважив, що незначні поранення склом дістали два медпрацівники.
- Російська окупаційна армія у середу, 4 вересня, обстріляла зі "смерчів" Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, четверо зазнали поранень.
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