Окупанти обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: загинула людина, 4 поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна місто потрапило під вогонь "смерчів" ввечері. Росіяни поцілили у промислову зону. Внаслідок атаки загинув чоловік 1985 року народження та зазнали поранень чотири людини віком від 38 до 65 років.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив очільник ОВА.