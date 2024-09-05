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Окупанти обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: загинула людина, 4 поранених

Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
01:51
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російська окупаційна армія у середу, 4 вересня, обстріляла зі "смерчів" Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, четверо зазнали поранень

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

За словами Філашкіна місто потрапило під вогонь "смерчів" ввечері. Росіяни поцілили у промислову зону. Внаслідок атаки загинув чоловік 1985 року народження та зазнали поранень чотири людини віком від 38 до 65 років.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив очільник ОВА. 

  • 4  вересня російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі на прикордонні Сумської області, внаслідок чого постраждали 4 людини. 
Теги:
Україна
Донеччина
воєнні злочини Росії
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