РФ скинула авіабомбу на цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено чотирьох людей

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 4 вересня близько 12:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок атаки постраждали 4 людини: двоє чоловіків віком 36 та 62 роки, а також дві жінки віком 56 та 72 роки.

Також пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи.

Відкрито провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).