РФ скинула авіабомбу на цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено чотирьох людей
Удень 4 вересня російська окупаційна армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі на прикордонні Сумської області, внаслідок чого постраждали 4 людини
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 4 вересня близько 12:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що внаслідок атаки постраждали 4 людини: двоє чоловіків віком 36 та 62 роки, а також дві жінки віком 56 та 72 роки.
Також пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи.
Відкрито провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 3 вересня росіяни завдали удару по будівлі одного з університетів міста Суми.
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