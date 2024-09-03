Росіяни вдарили КАБом по університету в Сумах

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни застосували керовану авіаційну бомбу для удару по одному з університетів Сум.

Зараз на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - пишуть в ОВА.