РФ завдала авіаудару по Сумах 1 вересня: є поранені
У неділю, 1 вересня, російська армія завдала авіаудару по інфраструктурі Сумської громади. Є поранені
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
"Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог наніс авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи)", - написав він.
За попередніми даними, внаслідок авіаудару є постраждалі.
Як зазначив Дрозденко, наразі на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки.
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Російська армія вдень 31 серпня завдала авіаційного удару по околицях Сумської громади. У результаті обстрілів пошкоджено будинки.
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