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РФ завдала авіаудару по Сумах 1 вересня: є поранені

Марія Науменко
1 вересня, 2024 неділя
18:31
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У неділю, 1 вересня, російська армія завдала авіаудару по інфраструктурі Сумської громади. Є поранені

Зміст

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог наніс авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи)", - написав він.

За попередніми даними, внаслідок авіаудару є постраждалі.

Як зазначив Дрозденко, наразі на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки. 

  • Російська армія вдень 31 серпня завдала авіаційного удару по околицях Сумської громади. У результаті обстрілів пошкоджено будинки.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Суми
Сумщина
Військові новини
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