Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України

Про це повідомляє Bloomberg.

В кулуарах Форуму Амброзетті, конференції, що проходить на березі озера Комо на півночі Італії міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що його країна готується до вступу України в ЄС.

"Ми дуже залучені в процес розширення, - зазначив він. - Ми повинні підготуватися до того, щоб прийняти Україну в ЄС, коли це стане можливим.

За його словами, цей процес "вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".

Крім того, він зауважив, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу у війні", закликавши до переговорів з метою мирного врегулювання.