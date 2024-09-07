Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України
Португалія веде активну роботу з лобіювання вступу України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок якнайшвидше розпочав підготовку до цього процесу
Про це повідомляє Bloomberg.
В кулуарах Форуму Амброзетті, конференції, що проходить на березі озера Комо на півночі Італії міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що його країна готується до вступу України в ЄС.
"Ми дуже залучені в процес розширення, - зазначив він. - Ми повинні підготуватися до того, щоб прийняти Україну в ЄС, коли це стане можливим.
За його словами, цей процес "вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".
Крім того, він зауважив, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу у війні", закликавши до переговорів з метою мирного врегулювання.
- 6 вересня віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що для вступу України до Європейського Союзу Україні потрібно буде внести зміни до Конституції.
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