На узбережжя Одещини винесло мертвих дельфінів: яка причина

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв у Facebook.

Він розповів, що протягом останніх днів на узбережжя природного парку винесло мертве дитинча дельфіна - білобочку, а неподалік від нацпарку, у Грибівці, дельфіна афаліну.

Дослідник пояснив, що внаслідок використання гідролокаторів або сонарів, які ще діють на деяких суднах РФ біля Новоросійська та окупованого Криму, створюються сильні хвилі, які негативно впливають на здоров`я тварин. Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації, через що вони отримують акустичну травму.

"При ураженні органів навігації та слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. "Сліпі" дельфіни знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі", - пояснив Русєв.

Він додав, що у результаті цього тварини потрапляють на різні перешкоди, зокрема й міни, та розбиваються об скелі. До того ж такі дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються.