Такі дані від екологів навів у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", - написав він.

За його словами, 95 тисяч тонн риби загинуло в Каховському водосховищі, яке обміліло внаслідок підриву ГЕС.

Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру і можуть дістатись до Середземного моря, зазначив Єрмак.

"Більше 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії", - написав керівник ОП.

"За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів", - наголосив Єрмак.