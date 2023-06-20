Підрив Каховської ГЕС: в Болгарію і Туреччину течією принесло понад 150 мертвих дельфінів
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС до берегів Болгарії та Туреччини течією принесло понад 150 мертвих дельфінів із України. Також продовжує гинути риба
Такі дані від екологів навів у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", - написав він.
За його словами, 95 тисяч тонн риби загинуло в Каховському водосховищі, яке обміліло внаслідок підриву ГЕС.
Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру і можуть дістатись до Середземного моря, зазначив Єрмак.
"Більше 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії", - написав керівник ОП.
"За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів", - наголосив Єрмак.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Станом на 20 червня на Херсонщині підтопленим залишається 21 населений пункт, а в акваторії Миколаєва вода на рівні +18 см.
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