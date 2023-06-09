У Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, - ОВА
Станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами голови ОВА, ситуація й досі залишається складною, проте відзначається певна стабілізація.
Станом на вечір четверга, 8 червня, рівень води тримається на позначці у 5,55 м. Відступ - 6 см.
На правобережжі під затоплення потрапило 3426 будинки, тоді як на тимчасово окупованому лівому березі ситуація, ймовірно, критичніша.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей.
- Більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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