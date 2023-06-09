У Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, - ОВА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами голови ОВА, ситуація й досі залишається складною, проте відзначається певна стабілізація.

Станом на вечір четверга, 8 червня, рівень води тримається на позначці у 5,55 м. Відступ - 6 см.

На правобережжі під затоплення потрапило 3426 будинки, тоді як на тимчасово окупованому лівому березі ситуація, ймовірно, критичніша.