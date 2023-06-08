Через підрив Каховської ГЕС евакуйовано понад 2,3 тис. людей, - МВС
У результаті підтоплення через підрив Каховської ГЕС довелося евакуювати понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей
Про це у телеграм повідомляє пресслужба МВС.
У Міністерстві розповіли, що станом на 18:00 з зони підтоплення евакуйовано 2339 людей, з них 120 дітей:
- мікрорайон «Корабел» – 1 765
- Корабельний район, м. Херсон – 210
- Дніпровський район, м. Херсон – 27
- Суворовський район, м. Херсон – 10
- Чорнобаївка – 3
- Калинінське – 27
- Бобровий Кут – 4
- Краснолюбецьке - 14
- Заповіт – 5
- Тягинка – 41
- Бургунка – 10
- Микільське – 10
- Козацьке – 4
- Садове – 75
- Понятівка – 4
- Львове – 3
- Білозерка – 19
- Інгулець – 89
- Ясна Поляна – 4
- Дар’ївка – 5
- Токарівка – 2
- Львове – 3.
Врятовано 563 особи, з них 28 дітей. Надано психологічну допомогу 201 людині. Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів. З початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень від громадян.
За попередньою інформацією, на правому березі Дніпра всього підтоплено 32 населені пункти та 3625 будинків.
Згідно з даними рятувальників, до ліквідації наслідків залучено близько 1 817 осіб та понад 345 од. техніки, з них від ДСНС — 809 рятувальників та 171 одиницю техніки, 45 плавзасобів.
- Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано.
- Станом на вчора, 7 червня, було підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 – під тимчасовою окупацією. Евакуйовано 1560 людей.
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