Через підрив Каховської ГЕС евакуйовано понад 2,3 тис. людей, - МВС

Про це у телеграм повідомляє пресслужба МВС.

У Міністерстві розповіли, що станом на 18:00 з зони підтоплення евакуйовано 2339 людей, з них 120 дітей:

мікрорайон «Корабел» – 1 765

Корабельний район, м. Херсон – 210

Дніпровський район, м. Херсон – 27

Суворовський район, м. Херсон – 10

Чорнобаївка – 3

Калинінське – 27

Бобровий Кут – 4

Краснолюбецьке - 14

Заповіт – 5

Тягинка – 41

Бургунка – 10

Микільське – 10

Козацьке – 4

Садове – 75

Понятівка – 4

Львове – 3

Білозерка – 19

Інгулець – 89

Ясна Поляна – 4

Дар’ївка – 5

Токарівка – 2

Львове – 3.

Врятовано 563 особи, з них 28 дітей. Надано психологічну допомогу 201 людині. Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів. З початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень від громадян.

За попередньою інформацією, на правому березі Дніпра всього підтоплено 32 населені пункти та 3625 будинків.

Згідно з даними рятувальників, до ліквідації наслідків залучено близько 1 817 осіб та понад 345 од. техніки, з них від ДСНС — 809 рятувальників та 171 одиницю техніки, 45 плавзасобів.