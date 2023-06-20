Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що середній рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, наразі він становить 0,31 м. За минулу добу рівень середній рівень води в області знизився на 8 см.

Підтопленими зараз лишаються 4 населених пункти (818 будинків) на правому березі Дніпра, а на тимчасово окупованій території лівобережжя - 17 населених пунктів.

В ДСНС зазначили, що від початку робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС по лінії 101 та 112 опрацьовано майже 2 тисячі звернення громадян.

Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 24 тисяч тонн води. Від початку робіт - понад 156 тисяч тонн з 572 будинків та підвалів.

Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на ранок 20 червня загальний рівень води в акваторії Миколаєва становить +18 см.

Сєнкевич зазначив, що минулого тижня фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків у Великій Коренисі.