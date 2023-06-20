На Херсонщині підтопленим залишається 21 населений пункт, а в акваторії Миколаєва вода на рівні +18 см
У Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС залишається підтопленим 21 населений пункт. Загальний рівень води в акваторії Миколаєва становить +18 см
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що середній рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, наразі він становить 0,31 м. За минулу добу рівень середній рівень води в області знизився на 8 см.
Підтопленими зараз лишаються 4 населених пункти (818 будинків) на правому березі Дніпра, а на тимчасово окупованій території лівобережжя - 17 населених пунктів.
В ДСНС зазначили, що від початку робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС по лінії 101 та 112 опрацьовано майже 2 тисячі звернення громадян.
Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 24 тисяч тонн води. Від початку робіт - понад 156 тисяч тонн з 572 будинків та підвалів.
Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на ранок 20 червня загальний рівень води в акваторії Миколаєва становить +18 см.
Сєнкевич зазначив, що минулого тижня фахівці управління з надзвичайних ситуацій відкачали воду у підвальних приміщеннях двох приватних будинків у Великій Коренисі.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- Станом на 17 червня у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС залишалися підтопленими 28 населених пунктів, 17 з них - на тимчасово окупованій території.
- 19 червня Центр національного спротиву повідомив, що через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей.
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