Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 17 людей, 13 з них від утоплення
Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на Херсонщині загинуло 17 людей, 13 з них внаслідок утоплення, а 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації
Про це 18 червня повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Загинуло 17 осіб. З них 13 - внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина", - йдеться у повідомлені.
Також Клименко повідомив, що на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.
"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - додав міністр.
Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
- 17 червня повідомлялося, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Національні парки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю.
- Станом на вечір суботи, 17 червня, відомо про 16 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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