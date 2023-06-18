Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 17 людей, 13 з них від утоплення

Про це 18 червня повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Загинуло 17 осіб. З них 13 - внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина", - йдеться у повідомлені.

Також Клименко повідомив, що на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.

"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - додав міністр.

Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.