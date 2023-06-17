Підрив Каховської ГЕС: МВС заявило про збільшення кількості загиблих
Станом на вечір суботи, 17 червня, відомо про 16 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС
Про це повідомляє МВС України.
Підтопленими залишаються 1300 будинків. Зокрема, 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей.
Евакуйовано 3614 осіб, серед них 474 - діти та 80 - маломобільні особи.
Загинуло 16 осіб: 14 - на Херсонщині та 2 - на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа.
"Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірили 13,5 тисяч квартир та будинків. Ворог продовжує кошмарити Херсон обстрілами. Але наші люди незламні: ліквідаційні роботи тривають. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки", - додали в МВС.
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6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
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12 червня повідомлялося про 10 загиблих і 20 поранених на Херсонщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Безвісти зниклими вважалися 35 людей.
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Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
- Станом на 18:00 п'ятниці, 16 червня, на Херсонщині підтопленими залишалися 28 населених пунктів.
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