Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що підрив росіянами дамби Каховської ГЕС спричинив значні втрати у сфері культурної та історичної спадщини України.

У зоні затоплення фактично опинилися 20 закладів - 18 у Херсонській області та 2 у Миколаївській.

"У Миколаївській області на тимчасово непідконтрольних територіях у зоні підтоплення опинились Василівська сільська бібліотека та Покровсько-Хуторський сільський клуб, у Херсонській - цілих 16 закладів: 7 палаців і будинків культури, 2 бібліотеки, 2 клубні заклади, 2 музеї, 1 мистецька школа, 1 галерея, 1 центр культурних послуг", - зазначив міністр.

Чотири пам'ятки історії у Херсонській області - пам'ятний знак, що вшановує 500-річчя першої згадки про козацтво, місце фортеці "Тягин", будинок Поліни Райко та Олешківська Січ - були повністю або частково затоплені. Однак, ще немає інформації про 2 комунальні заклади.

"Ми тримаємо зв’язок з колегами і уважно відслідковуємо ситуацію як на підконтрольних Україні територіях, так і на тимчасово окупованих. Все відбудуємо, все відновимо, а росія обов’язково заплатить найвищу ціну за культурний і екологічний геноцид, влаштований в Україні", - додав Ткаченко.