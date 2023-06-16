На півдні України у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти через підрив Каховської ГЕС, - Ткаченко
Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинились 147 закладів культури та мистецької освіти
Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Зазначається, що підрив росіянами дамби Каховської ГЕС спричинив значні втрати у сфері культурної та історичної спадщини України.
У зоні затоплення фактично опинилися 20 закладів - 18 у Херсонській області та 2 у Миколаївській.
"У Миколаївській області на тимчасово непідконтрольних територіях у зоні підтоплення опинились Василівська сільська бібліотека та Покровсько-Хуторський сільський клуб, у Херсонській - цілих 16 закладів: 7 палаців і будинків культури, 2 бібліотеки, 2 клубні заклади, 2 музеї, 1 мистецька школа, 1 галерея, 1 центр культурних послуг", - зазначив міністр.
Чотири пам'ятки історії у Херсонській області - пам'ятний знак, що вшановує 500-річчя першої згадки про козацтво, місце фортеці "Тягин", будинок Поліни Райко та Олешківська Січ - були повністю або частково затоплені. Однак, ще немає інформації про 2 комунальні заклади.
"Ми тримаємо зв’язок з колегами і уважно відслідковуємо ситуацію як на підконтрольних Україні територіях, так і на тимчасово окупованих. Все відбудуємо, все відновимо, а росія обов’язково заплатить найвищу ціну за культурний і екологічний геноцид, влаштований в Україні", - додав Ткаченко.
- Раніше повідомлялось, що через підрив росіянами Каховської ГЕС постраждали або зруйновані об'єкти української культурної спадщини.
- Міністерство культури повідомляло, що будинок-музей Поліни Райко на Херсонщині найімовірніше опинився під водою.
- У будинку-музеї Поліни Райко збереглося близько 30-40% фресок, а внутрішні стіни обвалилися. Його затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
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