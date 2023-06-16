Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура На півдні України у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти через підрив Каховської ГЕС, - Ткаченко

На півдні України у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти через підрив Каховської ГЕС, - Ткаченко

16 червня, 2023 п'ятниця
17:50
Культура Каховська ГЕС, підтоплення

Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинились 147 закладів культури та мистецької освіти

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що підрив росіянами дамби Каховської ГЕС спричинив значні втрати у сфері культурної та історичної спадщини України.

У зоні затоплення фактично опинилися 20 закладів - 18 у Херсонській області та 2 у Миколаївській.

"У Миколаївській області на тимчасово непідконтрольних територіях у зоні підтоплення опинились Василівська сільська бібліотека та Покровсько-Хуторський сільський клуб, у Херсонській - цілих 16 закладів: 7 палаців і будинків культури, 2 бібліотеки, 2 клубні заклади, 2 музеї, 1 мистецька школа, 1 галерея, 1 центр культурних послуг", - зазначив міністр.

Чотири пам'ятки історії у Херсонській області - пам'ятний знак, що вшановує 500-річчя першої згадки про козацтво, місце фортеці "Тягин", будинок Поліни Райко та Олешківська Січ - були повністю або частково затоплені. Однак, ще немає інформації про 2 комунальні заклади.

"Ми тримаємо зв’язок з колегами і уважно відслідковуємо ситуацію як на підконтрольних Україні територіях, так і на тимчасово окупованих. Все відбудуємо, все відновимо, а росія обов’язково заплатить найвищу ціну за культурний і екологічний геноцид, влаштований в Україні", - додав Ткаченко.

  • Раніше повідомлялось, що через підрив росіянами Каховської ГЕС постраждали або зруйновані об'єкти української культурної спадщини.
  • Міністерство культури повідомляло, що будинок-музей Поліни Райко на Херсонщині найімовірніше опинився під водою.
  • У будинку-музеї Поліни Райко збереглося близько 30-40% фресок, а внутрішні стіни обвалилися. Його затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Україна
Миколаївщина
Херсонщина
Каховська ГЕС
Читайте також:
ізраїль україна
15 червня, 2023 четвер
"Російська афера" на сотні тисяч шекелів: в Ізраїлі заарештували українця, який зі спільниками виманював гроші в місцевих
вибори днр
15 червня, 2023 четвер
Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України
береговий ракетний комплекс "Бал"
15 червня, 2023 четвер
У Генштабі розповіли, яким областям загрожує перебазований на Брянщину ракетний комплекс "Бал"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
16 червня
18:12
Ентоні Блінкен
США оголосили про додаткову гуманітарну допомогу Україні на $205 млн
18:11
Буча
На колишніх позиціях росіян під Києвом детонують залишені снаряди
18:07
Миколаїв. Підтоплення
На території Херсонщини залишаються підтопленими 34 населені пункти, на Миколаївщині – 20 
18:06
OPINION
Євстратій Зоря
Забороною УПЦ МП має зайнятися держава
17:57
путін
Путін заявив, що РФ доставила частину ядерних зарядів до Білорусі
17:49
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи "з’їсть" Зеленський Кличка?
17:48
Міністерство оборони
Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про медійний тиск на її представників - залучили Шарія і Рабіновича
17:45
Джо Байден
Байден підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ, – CNN
17:27
Сиріл Рамафоса
"На борту літака були небезпечні вантажі": МЗС Польщі про затримання делегації ПАР в аеропорту Варшави
17:24
Ексклюзив
Юрій Костенко
Головна проблема на ЗАЕС виникне в разі підриву насосів, які забезпечують охолодження, - ексміністр ядерної безпеки Костенко
17:21
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон
Росіяни знову атакували Херсон: 23 поранених, серед них 3 дитини
17:16
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Північна Македонія - Україна: букмекери дали прогноз на перший офіційний матч Реброва
17:11
будиночок Поліни Райко
У будинку-музеї Поліни Райко в Олешках збереглося до 40% фресок, більшість внутрішніх стін осипалося
17:02
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Шевченко висловився про перспективи Мудрика в "Челсі"
16:53
Ексклюзив
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Головним викликом для української ППО залишається знайти найдешевший спосіб збивати "шахеди", - головред Defense Express Катков
16:47
Дмитро Фірташ
Суд в Австрії відмовив у екстрадиції до США Фірташа, справу переглянуть
16:38
ЗАЕС
Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну
16:35
Jas 39 Gripen
Швеція навчатиме українських пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen
16:21
Парад ганьби. Путін
Путін вводить хімічні війська для провокації на заводі "Кримський титан", - партизани
16:21
Закупили неякісної амуніції для ЗСУ на понад 1 млрд грн: ексзаступнику міністра оборони та пособнику оголосили підозри
16:15
Ексклюзив
Судилище над захисниками Маріуполя
Це не перший "суд" над азовцями, які захищали Маріуполь, інші були закритими, - прессекретарка Асоціації родин захисників про судилище в Ростові
16:07
Володимир Якименко
Українському політв'язню Володимиру Якименку відмовили в медичній допомозі в російській виправній колонії
16:06
OPINION
Радість від перемог краща за біль від поразок
16:03
санкції проти Росії
Мін'юст просить ВАКС запровадити санкції проти виробника авіатехніки РФ
16:02
шевченківська премія
Шевченківську премію - 2023 вручать без додаткової номінації, указ президента вийде найближчим часом, – Нищук
15:52
Ексклюзив
втрати ворога
На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу знищили 85 росіян, три гармати та склад із боєприпасами РФ, - Череватий
15:49
повінь у Боснії
Через повені внаслідок злив у частині районів Сербії та Боснії запровадили надзвичайний стан
15:40
Оновлено
Ракетна атака на Київщину: постраждало щонайменше шестеро людей
15:36
РНБО
Зеленський скликає засідання РНБО на 23 червня: обговорять корупцію в судах і стан укриттів
15:35
Сі Цзіньпін зустрівся з Біллом Гейтсом
Сі Цзіньпін зустрівся з Біллом Гейтсом: запропонував "китайський варіант подолання глобальних викликів"
15:30
Укрпошта отримала три відзнаки премії World Post & Parcel Awards 2023
Укрпошта отримала три відзнаки Премії World Post & Parcel Awards 2023
15:28
У Франції вийде аудіокнижка української письменниці Л. Якимчук "Абрикоси Донбасу", її начитає Катрін Денев
15:26
мобілізація
Примусово мобілізує жителів Луганщини: військовий комісар "ЛНР" отримав заочну підозру
14:59
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
Україна - Північна Македонія
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
14:33
СБУ оголосила підозру двом одеситам, які поширювали фейки про Україну
СБУ оголосила підозру двом одеситам, які поширювали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру
14:27
російські рублі
Окупанти на Донбасі затримують цивільним зарплати та зіткнулися з дефіцитом робочої сили
14:26
Оновлено
Обстріл польських прикордонників на кордоні з Білоруссю
Це ескалація: польські прикордонники відреагували на обстріляний автомобіль на кордоні з Білоруссю
14:20
Ексклюзив
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Частина еліт Ірану бачить в поразці РФ загрозу для себе, - сходознавець Семиволос
14:06
OPINION
Борислав Береза
Визначаймося: ми Європа чи Сомалі?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV