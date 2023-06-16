Про це повідомив представник Благодійного фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов.

"Це траур! Прислали відео з будиночку Поліни Райко... Більшість внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс... Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що скоріш за все ще втрачені фрески "муж-рибак" та "медсестра".

"Коти - наполовину, "дорога в рай" теж... Не знаю скільки він так ще вистоїть... Берегині якось планують "сушити дім", і, гадаю, треба надати інструкцію після спілкування зі спеціалістами, що робити далі, що можна зробити в тих умовах, які там наразі", - написав Храмцов.