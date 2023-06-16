У будинку-музеї Поліни Райко в Олешках збереглося до 40% фресок, більшість внутрішніх стін осипалося
У будинку-музеї української художниці Поліни Райко в місті Олешки Херсонської області збереглося близько 30-40% фресок, а внутрішні стіни обвалилися. Його затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
Про це повідомив представник Благодійного фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов.
"Це траур! Прислали відео з будиночку Поліни Райко... Більшість внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс... Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена", - йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що скоріш за все ще втрачені фрески "муж-рибак" та "медсестра".
"Коти - наполовину, "дорога в рай" теж... Не знаю скільки він так ще вистоїть... Берегині якось планують "сушити дім", і, гадаю, треба надати інструкцію після спілкування зі спеціалістами, що робити далі, що можна зробити в тих умовах, які там наразі", - написав Храмцов.
- Раніше Міністерство культури повідомляло, що будинок-музей Поліни Райко на Херсонщині найімовірніше опинився під водою.
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