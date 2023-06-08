Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"За інформацією Херсонської ОВА та Олешківської військової адміністрації, будинок мисткині у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС найімовірніше опинився під водою", – пише пресслужба.

Повідомляється, що нині інформацію перевірити неможливо.

Райко відтворила свою біографію на стінах власного будинку, зображуючи портрети своєї родини, улюблену символіку та різних птахів різних форм, кольорів та видів, таких як качки, гуси, півники, ластівки, сови та дятли.

"Творчість Поліни Райко – яскравий приклад українського наївного мистецтва, яке країна-терорист Росія намагається знищити", – додали в Мінкульті.

Відео: Artivism manufactory

Довідково. Поліна Райко була видатною художницею, яка почала малювати у віці 69 років. Вона розписала свій будинок в Олешках фресками, створивши унікальний зразок українського наївного мистецтва. Її творчість порівнювали з творчістю Марії Приймаченко.

Підрив Каховської ГЕС: заяви та ситуація на півдні

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

The New York Times із посилання на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів заявило, що найімовірнішою причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є вибух зсередини.

Про ймовірність підриву ГЕС зсередини також заявляла Наталя Гуменюк. За її словами, підривом Каховської ГЕС загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Зокрема, вдень 7 червня у МОЗ припустили ймовірність спалаху холери та попередили про небезпеку ботулізму внаслідок підриву ГЕС. Також там закликали пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.

На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи.

Крім того, стало відомо про затоплення єдиного в Україні державного осетрового заводу й Національного парку "Нижньодніпровський", під загрозою опинилися сотні видів риб і птахів. Повністю затопило і дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині.

У тимчасово загарбаній Голій Пристані станом на 20:00 було затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжував зростати. Але українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках.

Також було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.

Своєю чергою у звʼязку з підтопленням Херсонщини Кабінет Міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. А Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку.

Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС Україна має розслідувати разом із росіянами.

Уранці 8 червня середнє підтоплення становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн гривень.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила, що перед підривом Каховської ГЕС російські війська глушили зв'язок на Херсонщині.