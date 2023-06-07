Про це повідомляє видання The New York Times із посилання на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів.

За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".

"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - йдеться в повідомлення.

У NYT нагадують, що про підрив дамби зсередини одразу заявляла Україна. Натомість окупаційна влада Херсонщини давали суперечливі коментарі, а Кремль заявив про "свідомий саботаж із боку української сторони".

Професор інженерії та експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак заявив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, є обмеженою. За його словами, навіть "пряме попадання" може не зруйнувати дамбу.