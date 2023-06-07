Дамба Каховської ГЕС, найімовірніше, була підірвана зсередини, - NYT
Найімовірнішою причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є вибух зсередини
Про це повідомляє видання The New York Times із посилання на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів.
За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".
"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - йдеться в повідомлення.
У NYT нагадують, що про підрив дамби зсередини одразу заявляла Україна. Натомість окупаційна влада Херсонщини давали суперечливі коментарі, а Кремль заявив про "свідомий саботаж із боку української сторони".
Професор інженерії та експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак заявив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, є обмеженою. За його словами, навіть "пряме попадання" може не зруйнувати дамбу.
- У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, адже затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, близько 11 ранку вода отримає критичний рівень.
- За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ.
- Про ймовірність підриву ГЕС зсередини також заявляла Наталя Гуменюк. За її словами, підривом Каховської ГЕС загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.55Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе