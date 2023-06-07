У МОЗ припустили ймовірність спалаху холери внаслідок підриву Каховської ГЕС

Про це журналістам сказав головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

"Ми не виключаємо випадків холери, ситуація стане зрозумілою після зниження рівня води", - сказав чиновник.

Кузін наголосив, що алгоритми реагування на випадки холери чітко прописано.

Що стосується можливого застосування карантинних заходів у постраждалих регіонах, то це питання розглядатимуть після зниження рівня води.

Кузін також повідомив, що медичні заклади постраждалих регіонів мають запаси питної води щонайменше на дві доби, із підтоплених медзакладів проводять евакуацію пацієнтів, у лікарнях достатньо антибіотиків на випадок виникнення спалахів інфекцій.