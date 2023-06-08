Про це Гуменюк розповіла під час телемарафону.

"Залишаючи людей в небезпеці, ворог намагався максимально приховати ситуацію. Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тієї групи, що мала працювати настільки, що "глушили" зв'язок перед цим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи", - розповіла представниця ОК "Південь".

Повідомляється, що багато окупантів опинилися під водою, а інші потерпають від повені, чекають на даху і благають про допомогу.

Гуменюк додала, що можливо невдовзі зв'язок ще встановиться і буде кращим: "Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки".

Підрив Каховської ГЕС: заяви та ситуація на півдні

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Зокрема, вдень 7 червня у МОЗ припустили ймовірність спалаху холери та попередили про небезпеку ботулізму внаслідок підриву ГЕС. Також там закликали пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.

На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи.

Крім того, стало відомо про затоплення єдиного в Україні державного осетрового заводу й Національного парку "Нижньодніпровський", під загрозою опинилися сотні видів риб і птахів. Повністю затопило і дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині.

У тимчасово загарбаній Голій Пристані станом на 20:00 було затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжував зростати. Але українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках.

Також було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.

Своєю чергою у звʼязку з підтопленням Херсонщини Кабінет Міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. А Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку.

Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС Україна має розслідувати разом із росіянами.

Уранці 8 червня середнє підтоплення становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області.