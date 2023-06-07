Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см", - заявив мер Миколаєва о 18:30.

У Заводському районі Миколаєва вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюється берег. Техніка вже працює.

Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців та Яхт-клубу - ресторани та човникові бази.

Фото: t.me/senkevichonline

Підтоплено пляж з боку вул. Залізничної в Інгульському районі.

У Корабельному районі - підтоплення в районі вул. Рибної. Вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

Фото: t.me/senkevichonline

Центральний район: Нижня Набережна - через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою. Миколаївців просять там не прогулюватись. Пляжі Стрілка та Вербочка - підтоплені. В Ракетному Урочищі загроз підтоплення не спостерігається.

Ситуація з підтопленням на Миколаївщині

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта повідомляє, що внаслідок підриву дамби, у Снігурівському районі Миколаївської області зруйновані і затоплені мости.

"Інформація станом на 07:00 ранку. Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В с. Галаганівка повністю затоплений. На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та с. Василівка, с. Євгенівка, с.Павлівка та с.Тамарине. На відео міст біля с. Нововасилівка", - написав Кухта.

Зазначається, що в громаді проводять евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до будинків.

Депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко в ефірі Еспресо ствердила, що за прогнозами станом на ранок немає загрози підтоплення Миколаєва.

"Є прогнози щодо підтоплення трьох населених пунктів Кінбурнської коси. Вона належить до національного парку "Лівобережжя Святослава", тому має ризик стати не півостровом, а островом, якщо вода підніметься на понад 5 м. Поряд ніхто не перебуває й не може оцінити підтоплення греблі й чи буде далі витік води", - сказала вона.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

А низка українських міст заявили про готовність прийняти жителів півдня.

Натомість командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.