Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

"Руйнування Новокаховської дамби в Україні призвело до руйнівних гуманітарних та екологічних наслідків. Поки триває евакуація постраждалого населення, Україна звернулася до ЄС із запитом на міжнародну допомогу у вигляді обладнання та техніки для надання допомоги. У негайній відповіді ЄС вже спрямовує допомогу через свій Механізм цивільного захисту завдяки першим пропозиціям від Німеччини, Австрії та Литви", - йдеться в повідомленні.

Зокрема Німеччина запропонувала 5 тисяч фільтрів та 56 генераторів, Австрія - 10 бурових помп, 56 контейнерів і 20 цистерн для води, які вже на шляху в Україну.

Також Литва разом із Німеччиною хочуть передати обладнання для притулку - намети, ліжка та ковдри.

"Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуацій перебуває на прямому зв'язку з українськими службами з надзвичайних ситуацій для моніторингу точних потреб на місцях і готовий координувати подальшу допомогу Україні на основі нових потреб. Водночас гуманітарний офіс ЄС в Україні координує свої дії зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повеней, у тому числі шляхом надання продовольчої допомоги та питної води", - додали в заяві.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. Своєю чергою Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод. Це може призвести до зникнення цього виду риб у водоймах країни.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС, який стався 6 червня, Україна має розслідувати разом із росіянами.

Міністерство охорони здоров'я припускає ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.

Унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС Росією ціни на пшеницю у світі зросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукурудза - на 1%, овес - на 0,8%. Після корекції пшениця коштує близько $6,23.