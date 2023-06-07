Про це пише Trading Economics та ресурс Barchart Trader, що відстежує ринкові дані в режимі реального часу.

Унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС ціни на пшеницю зросли на 3%, досягнувши $6,4 за бушель (близько 27 кг), кукурудза - на 1%, овес - на 0,8%. Потім відбулася корекція цін і зараз пшениця коштує близько $6,23 за бушель.

Прорив дамби викликав занепокоєння на ринках через можливе порушення постачання зернових та соняшникової олії з України.

Аналітики стверджують, що вибух на дамбі Каховської ГЕС призведе до припинення водопостачання, необхідного для сільського господарства на півдні України. Це не тільки зруйнує сільське господарство, але також посилить геополітичне занепокоєння та поставить під сумнів продовження угоди з Росією щодо морського експорту зерна з українських портів.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. Своєю чергою Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.