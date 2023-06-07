Ердоган запропонував Зеленському створити спільну з росіянами комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС
Президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС, який стався 6 червня, Україна має розслідувати разом із росіянами
Про це він сказав президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, передає канцелярія Ердогана.
На думку турецького лідера, може бути створено комісію за участю експертів України, Туреччини, ООН, міжнародної спільноти та Росії для "детального розслідування вибуху на Каховській греблі".
Ердоган зазначив, що Туреччина "готова зробити все можливе для розслідування" та переговорів.
"У міру продовження конфліктів не вдасться запобігти людським втратам, що відбуваються щодня, і тому має переважати ідея повернення до переговорів. Будемо рішуче продовжувати свої зусилля щодо встановлення справедливого миру", — йдеться у повідомленні канцелярії турецького президента.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, читайте за посиланням.
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