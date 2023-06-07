Про це він сказав президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, передає канцелярія Ердогана.

На думку турецького лідера, може бути створено комісію за участю експертів України, Туреччини, ООН, міжнародної спільноти та Росії для "детального розслідування вибуху на Каховській греблі".

Ердоган зазначив, що Туреччина "готова зробити все можливе для розслідування" та переговорів.

"У міру продовження конфліктів не вдасться запобігти людським втратам, що відбуваються щодня, і тому має переважати ідея повернення до переговорів. Будемо рішуче продовжувати свої зусилля щодо встановлення справедливого миру", — йдеться у повідомленні канцелярії турецького президента.