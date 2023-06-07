Підрив Каховської ГЕС: затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод
Унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод. Це може призвести до зникнення цього виду риб у водоймах країни
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Згідно з повідомленням, щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.
"Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються. Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", - зазначили у відомстві.
За попередніми підрахунками міністерства, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд гривень. Всього збитки від загибелі усіх біоресурсів, за оцінками відомства, складуть до 10,5 млрд гривень.
Довідка: Єдиний в Україні державний осетровий завод розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював із 1984 року.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, читайте за посиланням.
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