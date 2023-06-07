Інструкції публікує МОЗ.

Міністерство зазначає, що до небезпечних речовин відносяться хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень та сміттєзвалищ. За ствердженням МОЗ, вони можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС.

Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) уже відбирають проби води з водойм та криниць.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, міністерство надає такі рекомендації:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Окрім того, МОЗ попереджає, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

"Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - наголошує міністерство.

МОЗ розповідає, що спеціалісти ЦКПХ за потреби забезпечать засобами для дезінфекції води та поверхонь власників приватних будинків, які зазнали підтоплень. Крім того, в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

"У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря", - йдеться у повідомленні.