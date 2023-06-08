Вода з Каховського водосховища відрізала від материка Кінбурнську косу

Про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

Дорога в районі села Геройське пов'язувала півострів з материком. Станом на 23:00 вона затоплена і дістатися до Кінбурнського півострова наземним транспортом неможливо.

"Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Південного лісового офісу, існує загроза підтоплення 9353 гектарів земель Василівського та Кінбурнського лісництв на півострові.