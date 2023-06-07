Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Створено офіційний канал з оперативною інформацією про ситуацію на Херсонщині

Створено офіційний канал з оперативною інформацією про ситуацію на Херсонщині

7 червня, 2023 середа
20:41
Війна з Росією Каховська ГЕС

У звʼязку з підтопленням Херсонської області внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС Кабінет міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Штаб працює цілодобово та координує надання допомоги усім постраждалим. Також у Штабі можна отримати гуманітарну і психологічну підтримку, вирішити питання забезпечення водою та живленням. 

Усю необхідну достовірну інформацію про ситуацію на Херсонщині, евакуаційні рейси, вказівки та повідомлення рятувальників, органів місцевої влади можна знайти d офіційному телеграм-каналі Штабу "Каховська ГЕС | штаб info" за посиланням.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. Своєю чергою Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. 

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод. Це може призвести до зникнення цього виду риб у водоймах країни.  

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС, який стався 6 червня, Україна має розслідувати разом із росіянами.  

Міністерство охорони здоров'я припускає ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.  

Унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС Росією ціни на пшеницю у світі зросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукурудза - на 1%, овес - на 0,8%. Після корекції пшениця коштує близько $6,23.  

Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку. 

В окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, розповів міський голова окупованого міста Євген Рищук в ефірі Еспресо.

Україна
Херсонщина
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
Читайте також:
Верховний суд України
6 червня, 2023 вiвторок
Верховний Суд заявив про підробку документів для перетину кордону від імені суду
Дмитро Пєсков
6 червня, 2023 вiвторок
Кремль звинуватив Київ у підриві Каховської ГЕС, Данілов відреагував
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
5 червня, 2023 понедiлок
Токаєв елегантно послав Лукашенка: Клімкін про запрошення Казахстану стати членом союзної держави
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
7 червня
21:50
Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС
21:21
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Макроном потреби для ліквідації наслідків і співпрацю в розслідуванні обставин підриву Каховської ГЕС
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі підриву греблі Каховської ГЕС та ситуація на лінії фронту, яка стає все складнішою для ворога. Колонка Сергія Згурця
21:07
Софія Сапега
Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, яку затримали разом із опозиціонером Протасевичем
20:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:35
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик ефектно відповів російськомовному хейтеру
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський: ООН та Червоний Хрест мають бути на ТОТ Херсонщини, проте їх там немає
20:11
Офіцер ЗСУ звинуватив Маляр у брехні щодо "капітального" будівництва укріплень навколо Бахмута
20:05
OPINION
Євстратій Зоря
Як московські попи трактують Каховську трагедію
20:05
російський добровольчий корпус РДК
РДК заявив, що вже 7 днів контролює Нову Таволжанку на Бєлгородщині
20:05
Олексій Данілов
"Коли ми почнемо, побачать усі": Данілов заявив, що Україна ще не здійснює контрнаступ
19:35
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Підрив Росією Каховської ГЕС: затоплено нацпарк "Нижньодніпровський" із угіддями світового значення, під загрозою сотні видів риб і птахів
19:25
Ліонель Мессі
Мессі відмовив "Барселоні" і обрав інше місце продовження кар'єри. Гратиме з українцем
19:24
всюдихід Bandvagn
Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn, дрони Vector: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
19:13
затоплення
У затопленій Голій Пристані росіяни виганяють людей із будинків і будують позиції на дахах, із Козачих Лагерів заборонили евакуацію, - Генштаб
19:05
Ексклюзив
Олешки
Підрив Каховської ГЕС: у Олешках є перші загиблі, - мер Рищук
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 469 дня війни: наступ ЗСУ на Бахмутському напрямку та реекспорт швейцарської зброї
18:50
Миколаїв. Підтоплення
У Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см
18:49
Medicine
Польський бренд одягу Medicine створив колекцію за мотивами картин Марії Примаченко
18:29
Окупанти на ЗАЕС
Ситуація на ЗАЕС в будь-який час може вийти з-під контролю, - мерія Енергодара радить покинути місто
18:26
підрив Каховської ГЕС
Генератори, помпи, обладнання для притулку: ЄС допоможе Україні подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
18:05
Львівський аеропорт
Україна на переговорах з ЄС підняла питання відкриття львівського аеропорту, - Козицький
18:04
окупант російського підрозділу "Шторм""
Штурмували Донеччину та Луганщину: СБУ оголосила підозру окупантам із російського підрозділу "Шторм"
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Податок з благодійності безглуздий засадничо
17:52
Ігор Кузін
У МОЗ припустили ймовірність спалаху холери внаслідок підриву Каховської ГЕС
17:49
криптовалюта
Привести до національних реалій: в НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют
17:37
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили 6 російських танків, вантажівку та 2 артилерійські системи
17:07
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив позицію стосовно Криму і звернувся до жителів півострова
17:01
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорив із Зеленським і Путіним про підрив Каховської ГЕС: запропонував створити спільну комісію для розслідування
16:59
витік аміаку
Двічі обстрілявши аміакопровід, РФ почала ширити фейкове відео "отруйної хмари"
16:48
Підрив Каховської ГЕС: затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод
16:45
Інтерв’ю
Петро Черник
F-16 встигнуть взяти участь в контрнаступі ЗСУ, – військовий експерт Черник
16:44
Ексклюзив
Винищувач F/A-18
Наявний в Австралії винищувач F/A-18 Hornet за можливостями кращий за F-16, - головред Defense Express Катков
16:31
Потяг
Укрзалізниця призначила додатковий потяг Одеса - Київ
16:24
Каховська ГЕС
МОЗ попередило про небезпеку ботулізму внаслідок підриву Каховської ГЕС: як уберегтися
16:16
На фото українське поле пшениці
Підрив Росією Каховської ГЕС спричинив зростання цін у світі на пшеницю, кукурудзу та овес
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Херсон у вогні та воді. Чому питання про Чонгар знову на часі?
15:59
Ексклюзив
карта "бавовни"_0606
Розпочалися тенденції щодо перехоплення ініціативи на полі бою з боку ЗСУ, - капітан ЗСУ Прозапас
15:56
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: перед підривом Каховської ГЕС росіяни максимально накопичили воду, щоб зашкодити сильніше
15:45
російська армія, мобілізація
РФ відкрила на окупованих територіях установи для залучення населення до війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV