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Головна екологія Підрив Росією Каховської ГЕС: затоплено нацпарк "Нижньодніпровський" із угіддями світового значення, під загрозою сотні видів риб і птахів

Підрив Росією Каховської ГЕС: затоплено нацпарк "Нижньодніпровський" із угіддями світового значення, під загрозою сотні видів риб і птахів

7 червня, 2023 середа
19:35
екологія Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

Унаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, 6 червня, затоплено Національний парк "Нижньодніпровський", під загрозою опинилися сотні видів риб і птахів

Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Потоп зачепив території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід.

"Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення через їх унікальне біорізноманіття. Флора та фауна ННП "Нижньодніпровський" налічують 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", - розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Один з основних міграційних шляхів птахів - Дніпровський - проходить через територію парку "Нижньодніпровський". Місця зупинок дуже важливі для харчування та відпочинку мігруючих птахів. На території було виявлено 60 видів птахів, які підлягають охороні.

Також у тимчасово окупованому Нацпарку "Великий Луг" через зниження рівня води існує ризик обміління водно-болотних угідь "Архіпелаг Великі й Малі Кучугури".

"Під загрозою через зміни в екосистемі опиниться 54 видів риб, 156 видів птахів, які мешкають на островах архіпелагу. Станом на сьогодні (7 червня, - ред.) зафіксовано обміління на 1,7 метра, вода відійшла на 17 метрів від берега. Критичний показник - 8 метрів", - пише відомство.

Архіпелаг "Заплава Сім Маяків" на території парку "Великий Луг" обміліє орієнтовно на 50% при зниженні рівня води на 9 метрів, водночас повне обміління буде на 14 метрах. Зникне 47 видів риб, є ризики для 137 видів.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. Своєю чергою Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. 

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод. Це може призвести до зникнення цього виду риб у водоймах країни.  

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС, який стався 6 червня, Україна має розслідувати разом із росіянами.  

Міністерство охорони здоров'я припускає ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.  

Унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС Росією ціни на пшеницю у світі зросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукурудза - на 1%, овес - на 0,8%. Після корекції пшениця коштує близько $6,23.  

Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку. 

В окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, розповів міський голова окупованого міста Євген Рищук в ефірі Еспресо.

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Каховська ГЕС
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