Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві закликають українців не збирати і не вживати мертву рибу, щоб не заразитись ботулізмом.

"Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!" - наголосили у Ляшка.

Також МОЗ не радить купувати рибу "з рук".

У відомстві перелічили основні симптоми зараження ботулізмом, як-от втома, нудота, головний біль тощо, й зазначили, що медичні заклади країни забезпечені сироваткою.