МОЗ попередило про небезпеку ботулізму внаслідок підриву Каховської ГЕС: як уберегтися
Через підрив Каховської ГЕС і падіння рівня води в Дніпрі на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. Аналогічна ситуація може скластись і в інших регіонах
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
У відомстві закликають українців не збирати і не вживати мертву рибу, щоб не заразитись ботулізмом.
"Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!" - наголосили у Ляшка.
Також МОЗ не радить купувати рибу "з рук".
У відомстві перелічили основні симптоми зараження ботулізмом, як-от втома, нудота, головний біль тощо, й зазначили, що медичні заклади країни забезпечені сироваткою.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, читайте за посиланням.
- Раніше МОЗ закликало пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.
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