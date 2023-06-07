Українська поліція врятувала жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках
Жінку з двома дітьми, які застрягли у затопленому будинку в тимчасово окупованих Олешках, врятовано
Про це повідомляє Ювенальна поліція України.
"Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми. Тож одразу було прийнято рішення знайти шляхи аби евакуювати цю родину. І нам - це вдалося", - йдеться у повідомленні.
Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу.
Наразі жінка і діти перебувають у безпечному місці.
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