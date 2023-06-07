Про це повідомляє Ювенальна поліція України.

"Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми. Тож одразу було прийнято рішення знайти шляхи аби евакуювати цю родину. І нам - це вдалося", - йдеться у повідомленні.

Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу.

Наразі жінка і діти перебувають у безпечному місці.