Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Мар'янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. Загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані рашистами рибному господарству області, – більш ніж 7,6 мільйонів гривень", - написав він.

За даними чиновника, берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують.