Унаслідок підриву Каховської ГЕС і обміління водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн гривень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Мар'янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. Загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані рашистами рибному господарству області, – більш ніж 7,6 мільйонів гривень", - написав він.
За даними чиновника, берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують.
- Раніше про масовий мор риби на Дніпропетровщині повідомило МОЗ і закликало людей не збирати та не їсти мертву рибу, а також не купувати її на стихійних ринках.
- Також відомо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод, що може призвести до зникнення цього виду риб у водоймах країни.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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