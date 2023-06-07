Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Поряд з жахливими наслідками для гуманітарної, економічної, біо сфери, пошкодження зазнала і культурна. Численні об’єкти культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждали або зруйновані", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що значна частина культурних об’єктів знаходиться на тимчасово окупованій території, тому можливості для уточнення даних обмежені.

"Крім того, максимальне охоплення території водою відбудеться за кілька днів, тому ситуація потребує постійного моніторингу, чим Міністерство культури та інформаційної політики України і займається знаходячись в постійному контакті з місцевою владою", - додав міністр.

Станом на кінець доби 6 червня 2023 року постраждали такі пам’ятки:

Комплекс споруд Каховської ГЕС

Ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка

Забудова історичного центру міста Нова Каховка

Затоплені будинки культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

За його словами, у зонах ризику опинилися пам’ятки археології національного значення Білозерського та Голопристанського районів. Також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках.

За попередніми оцінками ситуації, музеям міста Херсон підтоплення не загрожує.

Також Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило перелік музеїв, які вже підтоплені або перебувають під загрозою.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

А низка українських міст заявили про готовність прийняти жителів півдня.

Натомість командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.