Санта-Клаус розпочав навколосвітню подорож, щоб доставити дітям подарунки

Про це інформує The Independent.

Вказано, що щороку Об'єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту напередодні Різдва в режимі реального часу відстежує рух саней Санти в небі.

Цю традицію започаткували у 1955 році, коли через помилку у рекламі дитина зателефонувала до відомства, щоб поговорити з Санта-Клаусом. Полковник ВПС Гаррі Шоуп, який прийняв дзвінок, підіграв і запевнив, що він є Сантою. Коли кількість дзвінків зросла, він призначив офіцера, щоб той відповідав на усі дзвінки.

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Відтоді кожного року щонайменше 100 тисяч дітей телефонують до командування, щоб дізнатися про місцеперебування Санта-Клауса. Крім того, за рухом санчат можна слідкувати онлайн.

Відстежити шлях Санта-Клауса можна на сайті Об'єднаного командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту. Станом на 14:15 він перебував над столицею острівної держави Фіджі, а кількість доставлених подарунків налічувала 450 млн.