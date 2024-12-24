Санта-Клаус розпочав навколосвітню подорож, щоб доставити дітям подарунки
У вівторок, 24 грудня, Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож, щоб доставити подарунки дітям в усьому світі
Про це інформує The Independent.
Вказано, що щороку Об'єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту напередодні Різдва в режимі реального часу відстежує рух саней Санти в небі.
Цю традицію започаткували у 1955 році, коли через помилку у рекламі дитина зателефонувала до відомства, щоб поговорити з Санта-Клаусом. Полковник ВПС Гаррі Шоуп, який прийняв дзвінок, підіграв і запевнив, що він є Сантою. Коли кількість дзвінків зросла, він призначив офіцера, щоб той відповідав на усі дзвінки.
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Відтоді кожного року щонайменше 100 тисяч дітей телефонують до командування, щоб дізнатися про місцеперебування Санта-Клауса. Крім того, за рухом санчат можна слідкувати онлайн.
Відстежити шлях Санта-Клауса можна на сайті Об'єднаного командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту. Станом на 14:15 він перебував над столицею острівної держави Фіджі, а кількість доставлених подарунків налічувала 450 млн.
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