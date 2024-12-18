Топ-7 мультфільмів до Різдвяних свят. Що подивитись на свята з дитиною

Різдвяна історія Міккі

Mickey's Christmas Carol

США, 1983 рік

Казка

IMDb: 8,0

Напередодні Різдва всі радісно чекають свята, і тільки скупердяй Ебенезер Скрудж не перестає думати про гроші. Але все змінюється завдяки помаху чарівної палички: героя відвідують три Духа Різдва, завдяки яким Ебенезер прозріває і докорінно змінює своє життя…

Кошмар перед Різдвом

The Nightmare Before Christmas

США, 1993 рік

Мюзикл, казка, фентезі

IMDb: 7,9

Житель похмурого містечка Хелловін Джек Скеллінгтон зачарований духом Різдва. Герой так сильно закохується у це свято, що вирішує, ніби зможе замінити Санта-Клауса...

Дракони: Подарунок нічної фурії

Dragons: Gift of the Night Fury

США, 2011 рік

Фентезі, комедія

IMDb: 7,4

Дія розгортається згодом після подій першого повнометражного мультфільму. Вікінги готуються відзначати традиційне зимове свято - Сноглтог. Але раптом дракони, яких усі встигли приручити та полюбити, відлітають з острова. Іккінг береться розгадати, у чому справа…

Охоронці снів

Rise of the Guardians

США, Індія, 2012 рік

Фантазії, казка

IMDb: 7,2.

Загадкові зберігачі снів — харизматичний Нік Северянин, господарська Зубна Фея, суворий Пасхальний Кролик і мовчазна Пісочна Людина — об'єднуються, щоб зірвати плани лиходія Крімшника. Але спочатку героям доведеться залучити на свій бік Крижаного Джека — пустотливого духа зими, який не пам'ятає нічого про своє минуле…

Секретна служба Санта-Клауса

Arthur Christmas

Великобританія, США, 2011 року

Фантазії, казка

IMDb: 7,1

Санта, що діє, готується піти на спокій, але в налагодженій системі доставки відбувається збій. З'ясовується, що одна дитина так і не отримала подарунка. За справу несподівано береться молодший син Санти — добродушний недотепа Артур…

Різдвяна історія

A Christmas Carol

США, Великобританія, 2009 рік

Казка, фентезі

IMDb: 6,8

За одну ніч життя сварливого скупердяя Ебенезера Скруджа перетворюється завдяки Духам Різдва. Вони приходять, щоб відкрити багатію очі на помилковість його колишнього життя і змусити змінитись на краще…

Снігові пригоди Солана та Людвіга

Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa

Норвегія, 2013 рік

Казка

IMDb: 6,8

Жителі норвезького містечка Флокліпу звелися в очікуванні справжньої зими. Найбільше відсутність снігу засмучує редактора місцевої газети, який прагне сенсаційних заголовків. Шкідливий журналіст спочатку просить механіка Реодора зібрати снігову гармату, а потім викрадає її, щоб завалити снігом усе містечко. Рятувати становище доводиться друзям винахідника — гусю Солану та їжаку Людвігу…

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