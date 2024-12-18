Топ-7 мультфільмів до Різдвяних свят. Що подивитись на свята з дитиною
Підбірка мультфільмів до зимових свят створена для справжніх любителів зими та для тих хто по-справжньому вірить в новорічні дива та Різдвяну казку
Різдвяна історія Міккі
Mickey's Christmas Carol
США, 1983 рік
Казка
IMDb: 8,0
Напередодні Різдва всі радісно чекають свята, і тільки скупердяй Ебенезер Скрудж не перестає думати про гроші. Але все змінюється завдяки помаху чарівної палички: героя відвідують три Духа Різдва, завдяки яким Ебенезер прозріває і докорінно змінює своє життя…
Кошмар перед Різдвом
The Nightmare Before Christmas
США, 1993 рік
Мюзикл, казка, фентезі
IMDb: 7,9
Житель похмурого містечка Хелловін Джек Скеллінгтон зачарований духом Різдва. Герой так сильно закохується у це свято, що вирішує, ніби зможе замінити Санта-Клауса...
Дракони: Подарунок нічної фурії
Dragons: Gift of the Night Fury
США, 2011 рік
Фентезі, комедія
IMDb: 7,4
Дія розгортається згодом після подій першого повнометражного мультфільму. Вікінги готуються відзначати традиційне зимове свято - Сноглтог. Але раптом дракони, яких усі встигли приручити та полюбити, відлітають з острова. Іккінг береться розгадати, у чому справа…
Охоронці снів
Rise of the Guardians
США, Індія, 2012 рік
Фантазії, казка
IMDb: 7,2.
Загадкові зберігачі снів — харизматичний Нік Северянин, господарська Зубна Фея, суворий Пасхальний Кролик і мовчазна Пісочна Людина — об'єднуються, щоб зірвати плани лиходія Крімшника. Але спочатку героям доведеться залучити на свій бік Крижаного Джека — пустотливого духа зими, який не пам'ятає нічого про своє минуле…
Секретна служба Санта-Клауса
Arthur Christmas
Великобританія, США, 2011 року
Фантазії, казка
IMDb: 7,1
Санта, що діє, готується піти на спокій, але в налагодженій системі доставки відбувається збій. З'ясовується, що одна дитина так і не отримала подарунка. За справу несподівано береться молодший син Санти — добродушний недотепа Артур…
Різдвяна історія
A Christmas Carol
США, Великобританія, 2009 рік
Казка, фентезі
IMDb: 6,8
За одну ніч життя сварливого скупердяя Ебенезера Скруджа перетворюється завдяки Духам Різдва. Вони приходять, щоб відкрити багатію очі на помилковість його колишнього життя і змусити змінитись на краще…
Снігові пригоди Солана та Людвіга
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa
Норвегія, 2013 рік
Казка
IMDb: 6,8
Жителі норвезького містечка Флокліпу звелися в очікуванні справжньої зими. Найбільше відсутність снігу засмучує редактора місцевої газети, який прагне сенсаційних заголовків. Шкідливий журналіст спочатку просить механіка Реодора зібрати снігову гармату, а потім викрадає її, щоб завалити снігом усе містечко. Рятувати становище доводиться друзям винахідника — гусю Солану та їжаку Людвігу…
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