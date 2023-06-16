На території Херсонщини залишаються підтопленими 34 населені пункти, на Миколаївщині – 20
На території Херсонської та Миколаївської областей через підрив Каховської ГЕС залишаються підтопленими 54 населені пункти
Про це повідомив у Медіацентрі "Україна" пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий
За його словами, на Херсонщині 17 населених пунктів підтоплено на правому березі Дніпра, ще 17 – на тимчасово окупованій території області. Підтоплено 1807 будинків, зокрема в Херсоні – 1422.
Олександр Хорунжий додав, що на річці Дніпро в створі поста "Херсон" спостерігається постійне поступове зниження рівня води.
"Зараз рівень води на позначці 1 метр 37 сантиметрів. Фактично з початку доби зниження на 10 сантиметрів. І така тенденція продовжується", – зазначив пресофіцер.
За його словами, служби ДСНС активно застосовують мотопомпи на території області, щоб відкачувати воду, зокрема в підвальних приміщеннях, на присадибних ділянках і в низинах.
На Миколаївщині залишаються підтопленими 20 населених пунктів: 102 будинки, 201 домогосподарство та 216 присадибних ділянок.
"На Миколаївщині з місць підтоплень було евакуйовано приблизно 1000 людей, з них 167 дітей. Надано психологічну допомогу 15 людям. Підвезено 18 тонн питної води, 38 тонн харчів, зокрема, до населених пунктів Афанасіївка та Василівка", – розповів пресофіцер.
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6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
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Напередодні, 15 червня, на Херсонщині підтопленими залишалися 44 населені пункти, а на Миколаївщині рівень води впав на 8 см
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Кабінет Міністрів України 16 червня схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та виділив для цього 564 млн грн
- Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
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