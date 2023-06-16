Про це повідомив у Медіацентрі "Україна" пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий

За його словами, на Херсонщині 17 населених пунктів підтоплено на правому березі Дніпра, ще 17 – на тимчасово окупованій території області. Підтоплено 1807 будинків, зокрема в Херсоні – 1422.

Олександр Хорунжий додав, що на річці Дніпро в створі поста "Херсон" спостерігається постійне поступове зниження рівня води.

"Зараз рівень води на позначці 1 метр 37 сантиметрів. Фактично з початку доби зниження на 10 сантиметрів. І така тенденція продовжується", – зазначив пресофіцер.

За його словами, служби ДСНС активно застосовують мотопомпи на території області, щоб відкачувати воду, зокрема в підвальних приміщеннях, на присадибних ділянках і в низинах.

На Миколаївщині залишаються підтопленими 20 населених пунктів: 102 будинки, 201 домогосподарство та 216 присадибних ділянок.

"На Миколаївщині з місць підтоплень було евакуйовано приблизно 1000 людей, з них 167 дітей. Надано психологічну допомогу 15 людям. Підвезено 18 тонн питної води, 38 тонн харчів, зокрема, до населених пунктів Афанасіївка та Василівка", – розповів пресофіцер.