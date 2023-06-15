На Херсонщині підтопленими залишаються 44 населених пункти, а на Миколаївщині рівень води впав на 8 см
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, у Херсонській області підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 - правобережні, 17 - тимчасово окуповане лівобережжя
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"По оперативній ситуації: зараз вода знаходиться на позначці 2,4 м. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 - правобережні, 17 - тимчасово окупований лівий берег", - повідомив очільник.
Зазначається, що площа підтоплених сільськогосподарських ділянок зменшилась на 600 гектарів. Станом на ранок 15 червня, на правобережжі Херсонщини під водою залишаються 1923 будинки. Це на 150 менше, ніж вчора вечері.
"Як тільки вода відходить, одразу розпочинаємо відновлювати роботи - розмінування, обстеження, прибирання територій, які були раніше під водою. Зараз такі роботи тривають у низці населених пунктах", - зазначив Прокудін.
Також він зауважив, що з правобережжя Херсонщини евакуювали 2782 людини, з них 39 дітей та 80 маломобільних осіб.
Прокудін додав, що епідеміологічна ситуація в області залишається стабільною, за даними очільника, нині випадків інфекційних захворювань не виявлено.
Також, як повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, за добу рівень води у місті впав на 8 см. Зазначається, що станом на 15 червня 9:00, рівень води в акваторії Миколаєва на позначці +28 см.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- 14 червня депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 39.89Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе