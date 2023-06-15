Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"По оперативній ситуації: зараз вода знаходиться на позначці 2,4 м. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 - правобережні, 17 - тимчасово окупований лівий берег", - повідомив очільник.

Зазначається, що площа підтоплених сільськогосподарських ділянок зменшилась на 600 гектарів. Станом на ранок 15 червня, на правобережжі Херсонщини під водою залишаються 1923 будинки. Це на 150 менше, ніж вчора вечері.

"Як тільки вода відходить, одразу розпочинаємо відновлювати роботи - розмінування, обстеження, прибирання територій, які були раніше під водою. Зараз такі роботи тривають у низці населених пунктах", - зазначив Прокудін.

Також він зауважив, що з правобережжя Херсонщини евакуювали 2782 людини, з них 39 дітей та 80 маломобільних осіб.

Прокудін додав, що епідеміологічна ситуація в області залишається стабільною, за даними очільника, нині випадків інфекційних захворювань не виявлено.

Також, як повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, за добу рівень води у місті впав на 8 см. Зазначається, що станом на 15 червня 9:00, рівень води в акваторії Миколаєва на позначці +28 см.