Європарламент визнав воєнним злочином підрив росіянами Каховської ГЕС
Депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки
Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі.
"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", - йдеться у повідомленні.
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Також на засіданні Європейського парламенту політики обговорювали підготовку до наступної зустрічі ЄР, яка запланована на кінець червня у Брюсселі.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 7 червня стало відомо, що Європейський Союз направляє Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку.
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