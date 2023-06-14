Європарламент визнав воєнним злочином підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", - йдеться у повідомленні.

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Також на засіданні Європейського парламенту політики обговорювали підготовку до наступної зустрічі ЄР, яка запланована на кінець червня у Брюсселі.