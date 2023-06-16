Уряд підтримав надання грошової допомоги постраждалим від підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та виділив 564 млн грн
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для підтримки людей, які постраждали від підтоплення через підрив Каховської ГЕС Росією, уряд виділив 564 млн 875 тис. гривень Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям.
Постраждалим від підтоплення буде надано по 5 тисяч гривень одноразової допомоги.
Херсонська та Миколаївська ОВА організовуватимуть виплати постраждалим.
Також українці отримають додаткову фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Її розмір становитиме 6600 гривень на людину.
"Дякую Уряду за оперативне реагування. Найкраща допомога людям – це гроші та швидко. Окрему подяку висловлюю Міжнародній організації з міграції, що відгукнулися й готові надати підтримку людям, які зазнали лиха", – наголосила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
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- Віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков заявив, що постраждалим унаслідок затоплення громадам потрібно зафіксувати збитки для отримання Україною репарацій від Росії за шкоду від підриву Каховської ГЕС.
- Станом на 14 червня Новою поштою за фінансування БФ "Онуки" українці відправили постраждалих від підриву росіянами Каховської ГЕС понад 1400 тонн гуманітарної допомоги.
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