Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для підтримки людей, які постраждали від підтоплення через підрив Каховської ГЕС Росією, уряд виділив 564 млн 875 тис. гривень Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям.

Постраждалим від підтоплення буде надано по 5 тисяч гривень одноразової допомоги.

Херсонська та Миколаївська ОВА організовуватимуть виплати постраждалим.

Також українці отримають додаткову фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Її розмір становитиме 6600 гривень на людину.

"Дякую Уряду за оперативне реагування. Найкраща допомога людям – це гроші та швидко. Окрему подяку висловлюю Міжнародній організації з міграції, що відгукнулися й готові надати підтримку людям, які зазнали лиха", – наголосила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.