Про це заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков, передає пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Після проведення рятувальної операції та розмінування території необхідно розпочати обстеження об’єктів, які опинилися в епіцентрі катастрофи. Там, де ще немає, громадам потрібно створити комісії, які розпочнуть фіксувати пошкодження і руйнування житла та інших об’єктів. Уся інформація повинна вноситися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій. Тут у нас дві мети. Перша – аби люди, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, змогли отримати грошову допомогу для відновлення свого житла. Друга мета – в майбутньому змусити Росію виплатити репарації за завдану шкоду", - сказав Кубраков.

За даними штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об’єкт водопостачання та водовідведення, було затоплено 28 великих промислових об’єктів. Понад 3 500 будинків у 48 населених пунктах досі залишаються підтопленими. Також під водою залишаються ділянки автодороги державного значення Херсон – Генічеськ.