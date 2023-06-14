Україна вимагатиме від Росії репарації за збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС, – Кубраков
Постраждалим унаслідок затоплення громадам потрібно зафіксувати збитки для отримання Україною репарацій від Росії за шкоду від підриву Каховської ГЕС
Про це заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков, передає пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Після проведення рятувальної операції та розмінування території необхідно розпочати обстеження об’єктів, які опинилися в епіцентрі катастрофи. Там, де ще немає, громадам потрібно створити комісії, які розпочнуть фіксувати пошкодження і руйнування житла та інших об’єктів. Уся інформація повинна вноситися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій. Тут у нас дві мети. Перша – аби люди, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, змогли отримати грошову допомогу для відновлення свого житла. Друга мета – в майбутньому змусити Росію виплатити репарації за завдану шкоду", - сказав Кубраков.
За даними штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об’єкт водопостачання та водовідведення, було затоплено 28 великих промислових об’єктів. Понад 3 500 будинків у 48 населених пунктах досі залишаються підтопленими. Також під водою залишаються ділянки автодороги державного значення Херсон – Генічеськ.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- У Мінагрополітики підрахували, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі будуть затоплені. Там зазначали, що Україна може втратити кілька мільйонів тонн урожаю.
- Також відомо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод, що може призвести до зникнення цього виду риб у водоймах країни.
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