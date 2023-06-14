Вагою як 8 "боїнгів": українці відправили понад 1400 тонн допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Новою поштою за фінансування БФ "Онуки" українці відправили постраждалих від підриву росіянами Каховської ГЕС понад 1400 тонн гуманітарної допомоги
Про це інформує Благодійний фонд "Онуки".
"Друзі, разом із вами ми зібрали неймовірну кількість допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Понад 1400 тонн допомоги, вагою як 8 літаків Boeing 747", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що така кількість допомоги значно перевищує потреби евакуйованих та постраждалих на Херсонщині. Водночас учора волонтери посортували та розвезли понад 29 тонн допомоги по області.
Фонд наголошує, унаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, обстрілів та ракетних атак потребують допомоги й жителі інших регіонів, зокрема Запорізька область, Дніпропетровська, Миколаївщина, Харківщина.
"Ми не можемо не реагувати на ці запити, тому звернулись до наших колег по роботі - українських фондів, в яких ми впевнені, аби вони допомогли розподілити допомогу в решту регіонів, де вона так само необхідна", - додали в Онуки.
Українців просять поки не надсилати більше гуманітарної допомоги. Нині приймання допомоги призупинено, поки працівники фонду та волонтери не відсортують і не розподілять вже отримані гуманітарні вантажі.
- Нагадаємо, 7 червня Нова пошта разом з БФ "Онуки" запустили збір та безкоштовну доставку допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС.
- За 4 дні - 50 тис. посилок: Нова пошта призупинила прийом допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС. За підрахунками волонтерів, це приблизно 200 кг допомоги на одну людину, яка того потребує. Повідомляється, що надісланої допомоги вистачить на 3-6 місяців, залежно від потреб населення.
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