Про це повідомила Нова пошта.

Зазначається, що за 4 дні було зібрано близько 50 тисяч посилок для постраждалих. За підрахунками волонтерів, це приблизно 200 кг допомоги на одну людину, яка того потребує.

"За останні 4 дні українці принесли у відділення Нової пошти 50 тисяч посилок для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Це 1500 тонн гуманітарної допомоги. Тобто 200 кг вантажу на кожну людину, яка потребує першої допомоги. Це у декілька разів перевищує потреби постраждалого населення", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що надісланої допомоги вистачить на 3-6 місяців, залежно від потреб населення.

Призупинення збору діятиме, поки працівники фонду та волонтери не відсортують і не розподілять вже отримані гуманітарні вантажі.