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За 4 дні - 50 тис. посилок: Нова пошта призупинила прийом допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

12 червня, 2023 понедiлок
21:31
Суспільство Нова пошта

Нова пошта разом з БФ "Онуки" призупинили збір допомоги для постраждалих через підрив Каховської ГЕС - за словами компаній, вже зібраної гуманітарки вистачить на кілька місяців

Про це повідомила Нова пошта.

Зазначається, що за 4 дні було зібрано близько 50 тисяч посилок для постраждалих. За підрахунками волонтерів, це приблизно 200 кг допомоги на одну людину, яка того потребує.

"За останні 4 дні українці принесли у відділення Нової пошти 50 тисяч посилок для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Це 1500 тонн гуманітарної допомоги. Тобто 200 кг вантажу на кожну людину, яка потребує першої допомоги. Це у декілька разів перевищує потреби постраждалого населення", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що надісланої допомоги вистачить на 3-6 місяців, залежно від потреб населення.

Призупинення збору діятиме, поки працівники фонду та волонтери не відсортують і не розподілять вже отримані гуманітарні вантажі.

  • Раніше Нова пошта разом з БФ "Онуки" запустили збір та безкоштовну доставку допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС.
Нова пошта
Війна з Росією
Каховська ГЕС
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