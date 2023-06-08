"Нова пошта" і БФ "Онуки" запустили безкоштовну доставку допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Нова пошта разом з БФ Онуки запустили збір та безкоштовну доставку допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
У компанії зазначають, що мешканці міст та сіл, які опинились у зоні техногенної катастрофи через підрив окупантами Каховської ГЕС, потребують термінової допомоги. Тисячі дорослих, дітей та літніх людей втратили все: у них немає житла, одягу, білизни, взуття, засобів гігієни тощо.
"Нова пошта" доставить безкоштовно гуманітарну допомогу постраждалим. Кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення, а ми запакуємо та доставимо власним коштом", - йдеться у повідомленні.
Партнери акції з БФ "Онуки" склали список найнеобхідніших речей, яких потребують мешканці:
- продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання виключно у заводському пакуванні;
- дитяче харчування для немовлят 02 років та памперси;
- засоби гігієни (побутової та особистої);
- вода у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л виключно у заводському пакуванні;
- корм для тварин;
- постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;
- ліки;
- гумові чоботи та рукавиці;
- мотопомпи.
Також компанія повідомила алгоритм, як відправити посилку із допомогою для постраждалих:
- Принесіть речі у найближче відділення;
- Передайте допомогу оператору;
- Отримувачем вкажіть БФ "Онуки" та зазначте, що відправка коштом отримувача.
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