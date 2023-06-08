Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

У компанії зазначають, що мешканці міст та сіл, які опинились у зоні техногенної катастрофи через підрив окупантами Каховської ГЕС, потребують термінової допомоги. Тисячі дорослих, дітей та літніх людей втратили все: у них немає житла, одягу, білизни, взуття, засобів гігієни тощо.

"Нова пошта" доставить безкоштовно гуманітарну допомогу постраждалим. Кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення, а ми запакуємо та доставимо власним коштом", - йдеться у повідомленні.

Партнери акції з БФ "Онуки" склали список найнеобхідніших речей, яких потребують мешканці:

продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання виключно у заводському пакуванні;

дитяче харчування для немовлят 02 років та памперси;

засоби гігієни (побутової та особистої);

вода у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л виключно у заводському пакуванні;

корм для тварин;

постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;

ліки;

гумові чоботи та рукавиці;

мотопомпи.

Також компанія повідомила алгоритм, як відправити посилку із допомогою для постраждалих: